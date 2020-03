Les étés australiens sont deux fois plus longs que les hivers

Selon une nouvelle analyse des données météorologiques, les étés australiens sont devenus deux fois plus longs que ses hivers alors que les températures augmentent sous l’effet du changement climatique, d’après la BBC.

D’après l’Australia Institute, l’été de ces 20 dernières années était d’environ un mois plus long qu’au milieu du 20e siècle, tandis que les hivers étaient devenus plus courts. Entre 2014 et 2018, les étés ont même été 50% plus longs.

« Nos résultats ne sont pas une projection de ce que nous pourrons voir à l’avenir. Cela se produit en ce moment », a déclaré Richie Merzian de l’Australia Institute à la BBC.

L’Australie a connu des feux de brousse dévastateurs qui ont tué 33 personnes et environ un milliard d’animaux indigènes cette année. Si les scientifiques ont expliqué que le climat n’était pas la cause directe des incendie, ils ont néanmoins averti qu’un temps plus chaud et plus sec contribuerait à ce qu’ils deviennent plus fréquents et plus intenses.

L’Australie Institute a comparé les données officielles du Bureau of Meteorology de 1999 à 2018 avec les références du milieu du 20e siècle. L’analyse a permis de constater que les températures estivales avaient duré 31 jours de plus que dans les années 1950 et 1960, tandis que l’hiver était environ 23 jours plus court.

Il a d’ailleurs noté que certaines régions, comme la ville de Port Macquarie en Nouvelle-Galles du Sud, connaissaient des changements encore plus drastiques dans la durée des saisons, avec sept semaines de températures estivales traditionnelles de plus que dans les années 1950 et 1960.

« Un été qui était de trois mois dans les années 50 s’étend désormais de la mi-novembre jusqu’à la mi-mars », a ajouté Richie Merzian.