Child Focus lance la 10e édition de sa campagne « Internet, Safe & Fun »

Pour la dixième année consécutive, Child Focus s’associe avec plus de 140 employés du secteur privé afin de sensibiliser les élèves de l’enseignement primaire aux risques d’internet et des réseaux sociaux.

Ce mercredi, Child Focus lance sa dixième campagne de sensibilisation des enfants de cinquième et sixième primaire à une utilisation plus sûre d’internet et des réseaux sociaux via le programme de prévention «Internet, Safe & Fun».

C’est sous le slogan «Un usage sûr et responsable d’Internet? Ca roule ma poule!» qu’au total, plus de 140 employés volontaires des sociétés Proximus, Microsoft, Xylos et Sopra Steria animeront des ateliers ludiques dans 300 classes belges pour encourager les jeunes à réfléchir sur leurs comportements en ligne et aux risques associés aux plateformes telles que Tik Tok, Fortnite, Snapchat ou encore Instagram.

Sensibilisation dans les écoles

Pendant deux jours par an, les élèves de 42 écoles des quatre coins du pays seront amenés à participer à la réflexion sur base de situations concrètes émanant des divers réseaux sociaux.

Child Focus s’engage à former les employés du secteur privé ainsi qu’à leur fournir le matériel pédagogique nécessaire. «En outre, les volontaires laissent aux enseignants après leur passage une brochure contenant tous les outils disponibles pour approfondir certains aspects de la sécurité en ligne», rapporte Ambre Deprez, responsable formation chez Child Focus. Cette collaboration permet à Child Focus de sensibiliser plus de 12.000 enfants par an.