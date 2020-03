VIDEO. Une fillette, accrochée à un balcon, sauvée in extremis par un voisin

Une fillette de 5 ans seulement a échappé à une mort certaine grâce au courage de son voisin, dans une tour d’appartements de Hefei, en Chine. Sa maman s’était absentée pour faire des courses et la petite fille en a profité pour mettre sa vie en danger.

Les images font froid dans le dos et elles nous viennent de Hefei, une ville chinoise d’environ six millions d’habitants. Sur celles-ci, on peut voir une fillette, suspendue à un balcon durant de longues secondes, avant qu’un voisin ne vienne à sa rescousse juste à temps. Sa mère s’était absentée pour faire des courses quelques minutes auparavant, ce qui a permis à l’enfant de faire la plus grosse bêtise de sa vie.



Un spectacle de voltige effrayant

Selon le « Daily Mail », cette petite fille âgée de 5 ans habitait en fait au 10e étage et était déjà descendue jusqu’au sixième, où elle n’a plus réussi à trouver de prises pour continuer sa descente, et a donc fini suspendue dans le vide. Spectateurs, des passants ont commencé à s’organiser en bas pour attraper la fillette en cas de chute, mais c’est finalement grâce à un voisin du cinquième que celle-ci a été secourue.

Du courage et de l’héroïsme

En effet, le jeune homme n’a écouté que son courage, sans hésiter au moment d’être au bord du vide. « J’ai enlevé ma veste et je suis monté sur la barrière. Les autres derrière moi me retenaient par les habits pendant que je portais la fille », explique ce héros de 30 ans. La petite fille n’a pas été blessée durant l’incident et elle a pu retrouver sa mère, d’après la presse locale. On ignore cependant si la tutrice encourt des poursuites judiciaires pour négligence.