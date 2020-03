La visite historique des époux de Cambridge en Irlande éclipsée par Meghan Markle?

Mardi, Kate et William posaient le pied en Irlande pour un voyage officiel très attendu. En effet, les déplacements de la famille royale dans ce pays sont rares depuis l’indépendance de l’Irlande en 1921. Pourtant, Meghan Markle pourrait bien éclipser cette visite, puisqu’elle risque de faire son retour en Angleterre dans la journée.

Le retour de Meghan Markle sur le sol britannique est particulièrement attendu par la presse et les divers observateurs. La maman d’Archie était partie au Canada depuis le fameux « Megxit ». Elle est notamment attendue aux côtés du prince Harry pour les « Endeavour Fund Awards » qui auront lieu jeudi.

Et cette arrivée tardive de la duchesse de Sussex est un camouflet pour Kate et William. En effet, le couple royal est arrivé mardi en Irlande pour une visite historique en Irlande, leur première depuis le Brexit. Ces voyages sont toujours particuliers puisqu’entre 1921, date de l’indépendance irlandaise, et 2011, aucun membre de la famille royale ne s’était rendu en territoire irlandais.

🍻 "It is not often that I find myself following The Queen @RoyalFamily to a pub!" — The Duke of Cambridge #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/Lg1jfWhzAi

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 3, 2020