Elle crée un faux compte Grindr pour harceler un couple gay

Une Française a été condamnée à un an de prison après avoir envoyé des photos intimes d’un homme qu’elle a rencontré via un faux compte Grindr à sa famille, ses amis et ses collègues, selon Metro UK.

Yannick Glaudin, 31 ans, s’est faite passer pour un homme sur l’application de rencontres gay et a demandé à un contact de lui envoyer des photos et des vidéos à caractère sexuel lors d’une « perturbante campagne de harcèlement ».

Elle a ensuite envoyé des photos de lui et de son petit ami de l’époque à des personnes qu’ils connaissaient en utilisant un certain nombre de fausses identités. Elle a également contacté la police à plusieurs reprises pour les accuser à tort d’agression et de pédophilie.

Réfugiée en France pour échapper à la justice britannique, elle y a finalement été condamnée à 13 mois de prison. Selon le Silas Reid, Yannick Glaudin était motivée par la « vengeance » après que sa première victime eut rompu le contact.

« Pendant la période de contact, la victime a envoyé à l’accusé un certain nombre de photos et de vidéos intimes et personnelles », a expliqué le procureur. Mais la victime avait des doutes sur la véritable identité de Glaudin et a mis fin à son contact en ligne. C’est cela qui a déclenché des mois de harcèlement, à commencer par l’envoi d’images à caractère sexuel au beau-père de la victime, à ses amis et même à des amis d’amis.

En mars 2018, un faux rapport avait même été fait à Crimestoppers affirmant qu’il « maltraitait un jeune garçon et qu’il était lié à une prostituée connue », a ajouté le procureur. D’autres faux signalements avaient ensuite été envoyés à la police.

Cette expérience a été « un enfer sur terre », a expliqué l’ancien petit ami de la victime. « J’ai subi un choc extrême d’un harcèlement quotidien constant et insidieux à la maison, au travail et sur tous les réseaux sociaux où j’étais inscrit. Elle m’a accusé personnellement d’être un pédophile, s’est fait passer pour moi et mon partenaire en ligne via des applications de rencontres, a envoyé plusieurs inconnus chez moi, m’a suivi, a pris des photos de notre porte d’entrée et nous a nargués. »

Glaudin a donc été condamné à 12 mois de prison, plus un mois pour violation de la caution.