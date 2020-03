VIDEO. Enceinte à 12 ans, elle est désormais en route pour les Jeux Olympiques

La Kényane Christine Ongare s’est qualifiée samedi pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Cette boxeuse de 26 ans a réussi cet exploit malgré un parcours difficile, notamment dû à une grossesse alors qu’elle n’avait que 12 ans.

Ce samedi, Christine Ongare a battu son adversaire ougandaise Catherine Nanziri dans la division féminine poids mouche (51 kilos) lors du tournoi de qualification olympique de boxe africaine à Dakar, au Sénégal, s’octroyant de la sorte un ticket pour Tokyo 2020. La boxeuse de 26 ans a remporté cette victoire via une décision unanime aux points et a même remporté la médaille de bronze de cet événement.

Elle devient ainsi la deuxième boxeuse kényane à se qualifier pour des Jeux Olympiques, après Nick Okoth. Réagissant à sa victoire, la jeune femme a déclaré que son parcours avait eu un parcours difficile. En effet, Ongare a été forcée de tomber enceinte alors qu’elle n’avait que 12 ans. « J’ai eu une vie difficile, très difficile. Je n’aime pas en parler, mais je suis tombée enceinte à l’âge de 12 ans. Ma mère a pris la responsabilité d’élever mon enfant car je n’étais encore qu’une petite fille », explique-t-elle.

« C’est à cause de la pression de certaines personnes de notre communauté que j’ai été forcée de tomber enceinte », précise-t-elle. Sa mère, également célibataire, a eu du mal à payer les factures et les frais de scolarité de Christine Ongare. Celle-ci s’est essayée au football et à l’athlétisme, avant que la boxe ne devienne un véritable refuge.

The story of Christine Ongare 🇰🇪 is incredible.

Her #Tokyo2020 qualification is the reward to a life of endless effort and self-determination.

Tune in to watch the Olympic #boxing qualifiers LIVE: https://t.co/a0K3OIMeLn pic.twitter.com/xtobgOGKIQ

