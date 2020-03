Non, vous raser la barbe ne vous protégera pas du coronavirus

Un post publié sur les réseaux sociaux conseille aux hommes de se raser la barbe ou la moustache pour que leur masque de protection soit utile contre le coronavirus. Problème, ce post date de 2017.

Vous avez peut-être vu passer ce post sur les réseaux sociaux. Publié par le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), il montre aux hommes quels types de moustaches et de barbes ils peuvent porter pour que les masques de protection soient efficaces contre le coronavirus, peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Problème, cette illustration n’a pas été créée pour le coronavirus, comme le révèle Science Alert. Elle a en effet été dessinée en 2017 et était destinée au personnel médical qui participait au « No-Shave November » (Movember en français).

Pour rappel, autant aux Etats-Unis qu’en Belgique, les professionnels de la santé s’accordent pour dire que le port du masque n’empêche pas d’attraper le coronavirus. Il est cependant utile pour que les patients contaminés évitent de le propager, comme le rappelle Steven Van Gucht, virologue chez Sciensano et président du comité scientifique coronavirus, sur le site du SPF consacré au coronavirus.

CDC does not currently recommend the general public use facemasks or respirators for #COVID19. This 2017 @NIOSH graphic is intended for workers who wear tight-fitting respirators. Learn about COVID-19 and #PPE: https://t.co/LJJwhCaXZR https://t.co/5cUnl1yL3v

— CDC (@CDCgov) February 28, 2020