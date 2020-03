Matt Pokora fait son mea culpa suite à ses propos sur le coronavirus

Samedi, le chanteur Matt Pokora apprenait que ses concerts pourraient être annulés à cause du coronavirus. Frustré de ne pas pouvoir se produire, il avait sans doute été trop loin dans ses propos et s’était attiré les foudres de certains fans. Il a souhaité revenir sur la polémique en faisant son mea culpa.

Nous vous le disions dimanche, Matt Pokora a eu du mal à digérer le fait que sa tournée puisse être annulée à cause du coronavirus. En effet, le gouvernement français avait décidé d’annuler les événements rassemblant plus de 5.000 personnes. Après une pause de trois mois sans sa tournée, il se faisait une joie de reprendre son « Pyramid Tour » vendredi à Amneville.

Le chanteur en colère

Il n’en fallait pas plus pour que le chanteur laisse éclater sa colère sur les réseaux sociaux: « Les ami(e)s, comme vous, je viens d’apprendre la surprenante décision du ministère d’annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’à nouvel ordre… On en saura plus en début de semaine, je vous tiens au courant concernant la tournée censée reprendre week-end prochain… Plus de 5000 personnes, c’est risqué, mais 4500, on est bon ! »

Les ami(e)s comme vous je viens d’apprendre la surprenante décision du ministère d’annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’à nouvel ordre… on en saura plus en début de semaine je vous tiens au courant concernant la tournée censée reprendre week end pro… 🤷🏼‍♂️ — Matt Pokora (@MPokora) February 29, 2020

+ de 5000 personnes c’est risqué mais 4500 on est bon 👌🏼 … 🤦🏼‍♂️ — Matt Pokora (@MPokora) February 29, 2020

Dans un premier temps, le chanteur s’était même montré plus virulent, mais avait ensuite supprimé le tweet. « C’est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d’info, les politiques, les médecins en disant que la grippe tue chaque année beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1, ebola, etc. Mais de prendre des mesures sans précédent. Jamais on a annulé des concerts, marathons etc… pour H1N1 Ebola et autres. On nous cache quelque chose ou quoi ? », avait-il posté avant de rebrousser chemin en supprimant ses propos.

Mea culpa

Suite aux nombreux commentaires négatifs à son égard, le chanteur a toutefois tenu à revenir sur ses propos, pour ne pas continuer à alimenter la polémique: « À froid, je me suis rendu compte que la forme n’était pas la bonne et pouvait prêter à confusion. Je me demandais si on nous disait vraiment tout sur la dangerosité du virus, puisque c’est un fait, on nous l’a dédramatisé constamment dans les médias et, d’un coup, on prend des mesures inédites. »

Je laisse ça là aussi. pic.twitter.com/ph4mksEwZD — Matt Pokora (@MPokora) March 3, 2020

« Mon spectacle, ça fait deux ans que je travaille dessus. Sur la scénographie, la mise en scène, les décors, les chorégraphies. On a répété des mois. C’est plus de 100 personnes qui bossent sur cette tournée, a-t-il justifié. Donc, sur le coup, de me dire que je ne pourrais pas le partager avec le public m’a mis une claque. La scène, c’est toute ma vie », a-t-il poursuivi pour finir de calmer les choses. Faute avouée, à moitié pardonnée?