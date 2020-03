Les fans de James Bond souhaitent reporter la sortie du film à cause du coronavirus

Les fans de James Bond demandent aux studios à l’origine de No Time To Die de reporter la sortie du nouveau film 007 à cause du coronavirus. Alors que la sortie de ce 25e volet est prévue pour le 8 avril, une part des fans ne veut prendre aucun risque et implore l’équipe du film, dans une lettre ouverte, de renoncer à cette date.

Ce lundi, le groupe de fans de James Bond « MI6-HQ » a publié une lettre ouverte intitulée « Pas de temps pour l’indécision », dans laquelle il demande à MGM et Universal de « placer la santé publique au-dessus du marketing entourant la sortie du film et les coûts que signifierait une annulation des événements promotionnels ».

En effet, la situation en Chine a déjà incité les studios à déplacer la sortie du film à Hong Kong au 30 avril et à annuler les tournées publicitaires du film en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Mais à Londres, la première mondiale de « No Time To Die » n’a pas été déprogrammée et aura toujours lieu le 31 mars au Royal Albert Hall, qui peut accueillir plus de 5.000 spectateurs, ce qui rend les fans furieux.

« Nous avons tous attendu ce film pendant plus de 4 ans. Quelques mois de plus ne nuiront pas à la qualité du film et ne feront qu’aider le box-office pour la dernière aventure de Daniel Craig », explique notamment la lettre.

Des chiffres affectés?

Et le coronavirus pourrait bien être un coup dur pour les recettes au box-office de ce 25e volet de James Bond. Au niveau mondial, le coronavirus pourrait causer des pertes de plusieurs dizaines de millions d’euros. À la sortie de Spectre, en 2015, c’est en Chine que le film d’action avait le mieux fonctionné.

Si la situation aux États-Unis et au Royaume-Uni n’est pas encore alarmante, les fans craignent qu’elle ne suive le même cours que certains pays occidentaux et que cela ait un impact sur le succès du film. « Ce n’est qu’un film. La santé et le bien-être des fans du monde entier, et de leurs familles, sont plus importants », conclut la lettre.