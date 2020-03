Plus de huit Belges sur dix souhaitent un habitat plus durable

Les Belges sont de plus en plus nombreux à faire du climat une priorité et cette prise de conscience pèse désormais aussi de plus en plus sur la brique qu’ils ont dans le ventre.

Plus de huit Belges sur dix (85%) sont prêts à puiser plus profondément dans leur portefeuille pour se loger de façon plus durable et plus économe en énergie, mais il faut noter aussi qu’un Belge sur dix n’estime toujours pas important de faire des économies d’énergie dans son habitation. C’est ce qu’ont révélé les chiffres du Real Estate Trust Barometer, une enquête menée chaque année auprès de 1.500 Belges.

S’il y a bien une chose qui met des bâtons dans les roues des efforts écologiques, ce sont les finances d’après le baromètre. Les personnes qui ont indiqué dans l’enquête ne pas trouver important de faire des économies d’énergie dans leur habitation avancent toutes une raison majeure: le coût plus élevé de l’habitat durable.

« Le Belge est clairement sensible à l’habitat durable. En partie pour des raisons climatiques, mais certainement aussi à cause de la rentabilité financière à long terme », explique Dajo Hermans, managing director de l’agence RP Bereal. « Seulement, de nombreux Belges ne disposent pas du budget nécessaire pour réaliser ces investissements supplémentaires. Et certainement lors de l’achat de leur habitation. Il revient dès lors aux autorités publiques et au secteur d’informer davantage et mieux sur les éventuels coûts de rénovation, les primes possibles, l’économie potentielle et les prêts énergétiques. »

Nouvelle construction vs immeuble existant

L’enquête montre encore que plus de la moitié des Belges (56%) « préfèrent » encore toujours acheter une habitation existante plutôt que de faire construire. Le coût de la rénovation peut en effet être réparti sur une période plus longue et le prix d’achat est meilleur marché.

De même, les droits d’enregistrement moins élevés et la TVA de 6% à l’achat et à la rénovation d’une habitation existante – contre 21% pour une nouvelle construction – pèsent aussi davantage sur le processus décisionnel entre l’achat d’un bien existant et la nouvelle construction.

Toutefois, des voix s’élèvent actuellement en faveur de l’abaissement à 6% de la TVA pour les nouvelles constructions. Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a ainsi déclaré à la fin de l’année passée que « la différence financière entre l’achat d’une habitation et une construction neuve est actuellement trop grande » et que « c’est dû en grande partie à la TVA ». Il souhaite dès lors que le prochain gouvernement fédéral adapte la TVA.

Plus compactes et plus hautes

Parmi les personnes interrogées, 61% estiment qu’il faut construire des habitations plus compactes et plus hautes dans les villes et les villages pour qu’il y fasse encore « bon vivre ».

Ici aussi, l’aspect moral joue. Du moins, tant qu’on n’empiète pas sur son propre environnement: 54% ne veulent en effet pas que des bâtiments plus compacts et plus hauts soient érigés à l’avant ou à l’arrière de chez eux!

«Nous avons remarqué que les choses se compliquent quand c’est trop proche et que les personnes doivent s’adapter. C’est pourquoi il est important que les acteurs du secteur immobilier et les autorités locales continuent de collaborer et informent beaucoup mieux et bien plus vite le voisinage impliqué», précise Dajo Hermans.

Faites-vous confiance au secteur immobilier?

Le Real Estate Trust Barometer s’est aussi penché sur la réputation du secteur immobilier. La confiance des Belges aurait chuté par rapport à 2018. La moitié des participants (53%) font encore toujours davantage confiance au notaire.

L’architecte et le géomètre suivent à la deuxième et à la troisième place. Mais les courtiers immobiliers ont toujours un problème d’image, de même que les développeurs de projet. Seul un Belge sur trois leur fait raisonnablement à fortement confiance.

« Tout le secteur immobilier est confronté depuis de nombreuses années à un problème d’image, même si elle s’améliore petit à petit. On ne change pas cette perception du secteur du jour au lendemain, il faut y travailler en permanence », conclut Pascal Steeland du bureau conseil WES.