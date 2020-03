Le retour de Johnny Depp en Jack Sparrow

Johnny Depp pourrait faire son retour dans le sixième épisode de la franchise « Pirates des Caraïbes » en tant que capitaine Jack Sparrow. Disney serait en effet en négociations pour qu’il reprenne le rôle, selon Metro UK.

D’après le site We Got This Covered, les récentes « révélations » lors du procès en diffamation qu’il a intenté contre son ex-femme Amber Heard auraient en effet incité Disney à le relancer.

« La récente tournure des événements dans sa bataille juridique et le soutien écrasant du public en sa faveur font que certains des dirigeants de la Mouse House font aujourd’hui pression pour son retour », explique le site.

L’acteur a joué pour la première fois Jack Sparrow dans « Pirates des Caraïbes: La malédiction » du Black Pearl en 2003. Cela a été suivi de « Dead Man’s Chest » (2006), « At World’s End » (2007) et « On Stranger Tides » (2011). Son dernière apparition était pour « Salazar’s Revenge » en 2017.

La franchise a déjà rapporté près de 4,5 milliards $ au box-office.