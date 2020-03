La cuisine est plus intelligente et plus petite en 2020

En 2020 aussi, la cuisine est et reste le centre névralgique de nos habitations. Un espace multifonctionnel où nous ne faisons pas que cuisiner, mais où nous travaillons, où les enfants font leurs devoirs et où nous recevons nos invités. Quelles sont les tendances de cette année 2020 dans la cuisine?

Ce qui est petit est mignon

Comme les appartements rapetissent, il est essentiel d’utiliser l’espace le plus intelligemment possible. Ce n’est pas parce que votre logement est plus réduit que vous devez sacrifier votre confort! Les familles monoparentales et les célibataires n’ont pas besoin d’un lave-vaisselle qui ne sera plein qu’après deux jours ou d’un énorme frigo qui conviendra mieux aux grandes familles recomposées. Les fabricants de gros électro se font dès lors un plaisir de surfer sur la tendance de l’habitat plus compact: ils proposent aux petits ménages des cuisinières à deux foyers, des mini-frigos, des fours et des lave-vaisselle plus riquiqui.

Saviez-vous qu’à Londres, New York, Tokyo et même Paris certains vont encore plus loin? On y vend ou loue des micro-appartements sans cuisine. La cible est jeune, n’a pas d’enfant, ne mange que quasi à l’extérieur ou commande ses repas en ligne. Un four à micro-ondes, un robinet intelligent, une machine à café et un petit évier suffisent. C’est ça qu’il vous faut?

Des cuisines ergonomiques et intelligentes

Que l’on habite dans une grande ou une petite habitation, on n’a jamais assez d’espaces de rangement: les armoires murales sont toujours la norme en 2020. De plus, l’attention reste aussi focalisée sur l’ergonomie. Songez aux fours et aux machines à laver à hauteur de travail. Se baisser, c’était bon pour 2019!

La «maison intelligente» et l’«Internet des objets» (IdO) ne sont plus des slogans vides depuis un petit temps déjà. Et c’est surtout dans la cuisine qu’ils démontrent leur utilité pratique: un lave-vaisselle intelligent vous indique via une app que le liquide de rinçage est presque épuisé ou vous faites préchauffer votre four connecté quand vous êtes encore coincé(e) dans les embouteillages. Ou que diriez-vous d’un robinet intelligent qui produit de l’eau pétillante, de l’eau froide et de l’eau bouillante? Vous ne devrez plus porter des bouteilles et c’est aussi bon pour l’environnement!

Coloré ou pas?

Les teintes foncées ont toujours la cote. Les cuisines blanches sont intemporelles, mais en 2020 on aime aussi beaucoup mixer et assortir. La tendance est au moderne classique: des surfaces mates et des qualités de pierre exclusives (granite, marbre, travertin). Dans la palette foncée, on voit apparaître le brun café et des gris, associés éventuellement au beige. Et si vous aimez quelque chose de plus coloré, vous pouvez surfer sur la tendance des couleurs pastel, avec le vert en vedette. Et un peu plus loin sur la palette, le bleu est en train de monter en puissance. Une couleur qui se marie bien aux couleurs terre, aux accents boisés, au cuivré et au doré.

En 2020, on mixe sans problème les matériaux. C’est ainsi que le bois et le bambou s’associent au métal et que la pierre et le marbre restent des matières prisées. Est-ce que vous saviez que l’on réalise aujourd’hui des portes d’armoires en pierre?

Le laminé permet d’imiter à merveille pas mal d’autres matériaux. Ce plan de travail est-il réalisé en marbre ou en céramique? L’avantage est que vous pouvez choisir votre look & feel préféré, tout en optant pour un entretien minimum.

Plus fort que Houdini

Dans la cuisine rustique, les appareils non encastrés comme la cuisinière et le frigo restent populaires, mais si vous voulez une cuisine hyper épurée, vous allez veiller à ce que les appareils ne soient pas seulement encastrés, mais aussi cachés derrière des portes. Ce qui s’inscrit aussi dans la tendance de l’habitat plus compact et plus multifonctionnel.

Comme il n’est pas toujours possible ou même souhaité de placer la hotte au-dessus de l’îlot de cuisine, les hottes intégrées et les autres solutions épurées et esthétiques gagnent du terrain. Songez aux appareils sans poignée, aux éviers parfaitement intégrés dans le plan de travail et aux plaques de cuisson à induction visuellement minimalistes ou qui s’escamotent entièrement dans l’îlot.