En quarantaine à cause d’une… gueule de bois

Une étudiante britannique, de retour de Singapour, a créé la panique à l’aéroport d’Heathrow, près de Londres, parce que sa gueule de bois a été confondue avec le coronavirus, selon The Sun.

Julia Walentin, 26 ans, a en effet expliqué que le personnel de cabine avait commencé à paniquer lorsqu’elle a demandé du paracétamol pour l’aider à soulager ses maux de tête provoqués par une grosse consommation d’alcool lors de son escale à Singapour.

On lui a immédiatement ordonné de porter un masque facial en lui demandant de se coucher, tandis que les passagers terrifiés ont pris leur distance.

À son arrivée à Heathrow, elle a vu débarquer des médecins et des pompiers portant des combinaisons de protection avant d’être emmenée dans un endroit secret pour une quarantaine de 14 jours.

« Nous avions bu jsuqu’à 2h du matin », a-t-elle expliqué au Sun. « Nous devions être à l’aéroport à 6h, donc nous n’avions presque pas dormi. J’avais une telle gueule de bois. »

« J’ai demandé à un steward s’ils avaient du paracétamol et peut-être un endroit où se coucher, pensant qu’ils pourraient me mettre en classe affaires. Mais ils m’ont demandé si je ne me sentais pas bien. J’ai essayé d’expliquer que j’étais juste fatiguée et que j’avais la gueule de bois mais ils ont éloigné tout le monde et m’ont obligé à m’allonger. »

« Ils m’ont expliqué qu’ils avaient contacté des médecins à à Heathrow et qu’ils m’attendraient. C’était vraiment la panique. »

Elle a ensuite été emmenée pendant 14 jours en quarantaine avec son amie pendant laquelle elle ont descendu des bouteilles de… Corona pour garder le moral, selon The Sun.