Une vacancière termine aux urgences à cause d’un tatouage au henné

Plus d’un an après son tatouage au henné réalisé en vacances en République dominicaine, une touriste a toujours les cicatrices de son tatouage.

En décembre 2018, Rachel Major, une Britannique de 28 ans, est partie en vacances en République dominicaine. L’occasion pour elle de se faire tatouer le pied au henné pour 10 $ (9 €). Sauf qu’au cours des semaines qui ont suivi, son tatouage à commencer à enfler, au point que Rachel Major avait de plus en plus de mal à marcher.

« Tout semblait normal pendant les neuf premiers jours. Ce n’est qu’au dixième jour qu’il a commencé à me démanger », explique-t-elle au Mirror pour sensibiliser d’autres voyageurs qui seraient tentés par un tatouage similaire. « Les démangeaisons ne se sont pas arrêtées et le tatouage a commencé à enfler. Je ressentais également une sensation de brûlure à chaque fois que je marchais, ce qui rendait la marche difficile par moments ».

« La prise décision de ma vie »

Voyant que les symptômes ne diminuaient pas, Rachel Major s’est rendue à l’hôpital où on lui a prescrit des médicaments et une crème qui ont fait disparaître les douleurs. « C’est la pire décision que j’ai prise de ma vie. Je ne ferai plus jamais de tatouage au henné et je conseille à tout le monde de faire pareil ». Et si les douleurs ont totalement disparu, la cicatrice, elle, est toujours bien présente. « J’espère qu’elle ne restera pas éternellement même si l’on peut toujours voir le contour du henné », conclut-elle.