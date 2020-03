Le WC-douche est LA tendance salle de bain de l’année

De nos jours, la salle de bain ne sert plus uniquement à nos ablutions, cette pièce a en effet évolué pour devenir également un espace de détente. Et le plaisir des yeux compte aussi. Vous envisagez d’aménager prochainement votre salle de bain? Lisez cet article, nous y listons quelques conseils très trendy.

Les robinets prennent des couleurs

Il fut un temps où les robinets de salle de bain et les pommeaux de douche étaient disponibles dans toutes les couleurs, certes, mais chromées. Ce temps est révolu. La robinetterie s’affiche désormais en noir, doré, cuivré et tant en finition mate que brillante. Et la palette de couleurs se décline aussi pour les baignoires et les lavabos. Selon vos goûts en la matière, vous pouvez opter pour une salle de bain épurée avec une douche à l’italienne en verre et une baignoire blanche. Et vous pouvez revêtir la robinetterie d’une livrée colorée. Mais si vous êtes fan de la couleur, vous pouvez aussi opter pour un joyeux caléidoscope. De quoi commencer la journée du bon pied!

Une touche de nature

Le vert fait des merveilles quand il est marié au noir, au doré et au cuivré. Et nous ne parlons pas que de la couleur, les plantes constituent aussi un formidable complément. Elles apportent en effet couleur et oxygène à votre salle de bain. Veillez à choisir des spécimens qui résistent aux variations de température et de degré d’humidité.

Le bois fait aussi son grand retour dans les salles de bain, grâce à une finition waterproof high-tech et une meilleure ventilation. Les couleurs foncées ont pour l’instant les faveurs par rapport aux teintes claires scandinaves.

Les douches de plain-pied

Si vous voulez être à la pointe de la tendance en 2020, installez une douche de plain-pied. C’est la préférée de quasi tous les nouveaux hôtels ou les hôtels rénovés et elle est aussi un must à la maison. Les douches de plain-pied sont plus sûres, plus épurées et disponibles dans quasi toutes les dimensions et finitions. Les pommeaux de douche sont encore plus grands cette année, mais grâce à une technologie de pointe, les fabricants sont parvenus à combiner confort supérieur et consommation d’eau moindre. Super pratique!

Matériaux anciens et nouveaux

La céramique et la porcelaine ont été détrônées depuis quelques années déjà dans le domaine des lavabos. De nouveaux matériaux comme le Ceramilux et le Corian Solid Surface permettent des formes plus fines et donc plus raffinées.

Le Ceramilux est notamment utilisé pour les baignoires et les lavabos. Il est fabriqué à base de matériaux naturels et de résines de polyester, existe en versions brillante et mate et est facile d’entretien.

Le Corian est doux au toucher, esthétique et facile d’entretien. Il est utilisé pour les bacs de douche, les baignoires et les armoires de salle de bain et est disponible dans de nombreuses couleurs. Dans la qualité Solid Surface, toutes les formes sont possibles, ce qui permet une explosion de possibilités pour les baignoires non encastrées: du fluide et élégant au super épuré et toutes les formes intermédiaires. Tout est possible pour la pièce maîtresse de la salle de bain!

Des structures légères

Les armoires de salle de bain massives cèdent la place aux structures légères et aux étagères. C’est une bonne nouvelle pour les petites salles de bain, où moins d’armoires équivaut à plus d’espace. Vous rangerez désormais vos essuies dans une autre pièce, la chambre à coucher, le couloir ou le dressing, et sur l’étagère vous ne déposerez que les essuies dont vous aurez besoin le jour-même et dans les prochains jours, comme à l’hôtel.

Le WC-douche

Le WC-douche est probablement la tendance la plus marquante de l’année en matière de salle de bain. Personne n’aime parler de ce qui se passe entre les quatre murs du petit coin, mais le passage est obligatoire. Et une révolution est en marche. C’est chose courante dans certains pays d’Asie, et l’Europe ne restera plus à la traîne.

Le WC-douche assure un niveau inconnu jusqu’ici en matière d’hygiène et de confort. Votre derrière est rincé à l’aide d’un jet d’eau à température corporelle. Et le flux d’air chaud rend désormais superflu l’usage du papier-toilette. Tandis que le système d’extraction de l’air envoie les mauvaises odeurs aux oubliettes!