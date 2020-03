Un homme atteint d’érections interminables à cause du cannabis

Un homme a été hospitalisé deux fois à cause d’érections incontrôlées de plusieurs heures probablement liées par sa consommation de cannabis.

Selon un rapport publié dans le Journal of Cannabis Research, des médecins américains ont probablement découvert le premier cas de priapisme, c’est-à-dire une érection persistante et non souhaitée, lié au cannabis. Le patient souffrant de cette indisposition s’est présenté deux fois à un hôpital de Macon, une ville située au sud-est des Etats-Unis.

La première fois, il souffrait d’une érection non liée à un rapport sexuel depuis 12 heures. La seconde fois, il a attendu six heures avant de se rendre à l’hôpital, comme le rapporte Lad Bible. Le point commun entre ses deux érections douloureuses? La consommation de cannabis deux heures avant l’épisode de priapisme. Le patient a également admis avoir eu d’autres épisodes de priapisme qui se sont réglés naturellement dans les six derniers mois.

Une raison inconnue

Après avoir éliminé toutes les autres causes possibles, les médecins ont finalement conclu que c’était bien le cannabis qui causait les épisodes de priapisme, une première selon eux. « Il n’avait aucun antécédent médical autre qu’une légère hypertension, ne prenait pas de médicaments et ne consommait que du cannabis, comme son analyse urinaire l’a prouvé. De plus, son historique médical a montré une corrélation convaincante entre sa consommation de cannabis et des épisodes de priapisme », peut-on lire dans l’étude.

Les médecins ne savent par contre pas encore expliquer avec certitude pourquoi le cannabis a cet effet sur le patient. Ils estiment cependant que le cannabis aurait pu affecter le cerveau du patient en bloquant les signaux qui mettent fin aux érections. À moins qu’il cause tout simplement une dilatation de ses vaisseaux sanguins.