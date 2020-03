Harcelé pour son amour de la lecture, il obtient près de 250.000 followers en quelques jours

Harcelé à cause de son compte Instagram sur la littérature, un Anglais de 13 ans a pu compter sur le soutien de dizaines de milliers de personnes à travers le monde.

La belle histoire du jour nous vient tout droit de South Shields, dans le nord-est de l’Angleterre. Dans cette ville portuaire de 83.000 habitants, le jeune Callum Manning, 13 ans, a créé un compte Instagram de critiques de livres. Une idée originale pour un adolescent de son âge qui a malheureusement été la source d’harcèlement scolaire. « Je ne pleure pas souvent, mais je pense que c’est la première fois que je pleurais depuis longtemps », explique Callum à Metro UK.

Heureusement pour le jeune Callum, tout a changé depuis que sa sœur a dénoncé sa situation dans un tweet devenu viral. « Je n’arrive pas à croire à quel point les enfants peuvent être horribles. Mon petit frère a créé un compte Instagram qui parle de livres et d’autres enfants de sa nouvelle école ont créé un groupe de conversation l’insultant, avant de l’ajouter dans le groupe pour qu’il puisse voir les insultes », déplore-t-elle.

Can’t believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see 🥺 pic.twitter.com/wuuj2XlO34

— Ellis (@EllisLandreth1) February 29, 2020