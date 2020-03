Excédé par le bruit, il tire sur un enfant qui faisait du quad et évite la prison

Le tribunal correctionnel de Tournai a infligé, lundi, une peine de travail à un quinquagénaire qui avait tiré sur un garçon de onze ans occupé à faire du quad à Leuze-en-Hainaut.

Les faits ont eu lieu le 29 février 2016. L’intention d’homicide avait déjà été écartée par la chambre du conseil.Le jour des faits, le jeune garçon et l’un de ses amis faisaient du quad sur un terrain privé. Excédé par le bruit, le voisin a sorti sa carabine et a tiré vers le garçon âgé de 11 ans.

Des morceaux de plomb à quelques cm du coeur

Grièvement blessé, l’enfant a été opéré d’urgence et a pu être sauvé après plus de sept heures d’opération. Des morceaux de plomb ont été retrouvés à quelques millimètres du cœur. Le prévenu était poursuivi pour des coups et blessures volontaires et non pour une tentative de meurtre. Le caractère volontaire avait été remis en question par Me Mayence, lequel estimait que son client n’avait pas voulu toucher le jeune garçon.

Le tribunal a estimé que le prévenu avait accepté les conséquences de son acte en tirant un seul coup de feu en direction de la victime. Le tribunal a estimé que la suspension du prononcé de la condamnation réclamée par la défense n’était pas adéquate compte tenu de la gravité des faits, le caractère sordide de cet acte irréfléchi et l’atteinte à la sécurité publique.

Des circonstances atténuantes retenues

Des circonstances atténuantes ont été retenues en faveur du prévenu, dont l’absence d’antécédent judiciaire, et une peine de travail de 180 heures (ou 12 mois de prison) a été prononcée.