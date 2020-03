Des maisons transformées en igloos par un blizzard dans l’Etat de New York

Un village américain s’est transformé en village tout droit sorti de « La Reine des Neiges » après avoir été frappé par un blizzard.

Ce sont des images incroyables qui ont été prises à Hamburg, le long du lac Erie aux Etats-Unis. Sur les clichés, on peut voir des maisons transformées en sortes d’igloos après qu’un blizzard a touché la région pendant deux jours. « Tout a l’air faux et irréel. il fait noir à l’intérieur de ma maison. C’est à la fois étrange et effrayant », explique Ed Mis, un habitant, à CNN.

Si le spectacle est magnifique et semble tout droit tiré du dernier « La Reine des Neiges », il inquiète cependant les citoyens qui ont peur pour la structure de leurs bâtiments. « Nous avons peur pour l’intégrité des structures, notamment à cause du poids présent sur les toits quand la glace commencera à fondre », poursuit-il.

De l’eau venue du lac

D’après les experts, ce spectacle surréaliste a été possible grâce à la présence du lac à proximité. De puissants vents ont en effet créé des vagues immenses à sa surface. Les vagues ont ensuite pulvérisé de l’eau jusqu’au rivage et sur les maisons. L’eau a finalement gelé à cause des températures extrêmement basses, emprisonnant par conséquent les maisons et arbres aux alentours dans son étreinte glacée.