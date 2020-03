Un refuge organise une fête d’anniversaire à Monique, personne ne vient

Personne ne devrait passer son anniversaire tout seul, pas même un chat. Afin de donner un peu de visibilité à Monique, une chatte présente au même refuge depuis 115 jours, des bénévoles lui ont organisé une fête d’anniversaire. personne ne s’est présenté et celle-ci attend malgré tout toujours un nouveau propriétaire.

Cela fait 115 jours que Monique attend désespérément une nouvelle famille dans le refuge Battersea Dogs & Cats, au Royaume-Uni. A l’occasion de son anniversaire, le personnel du refuge a tenu à lui organiser une surprise, en lui donnant des jouets spéciaux et en accrochant des banderoles en son honneur. Néanmoins, ces efforts n’ont pas permis aux bénévoles de trouver un propriétaire.

Monique the cat is looking for a home after nobody turned up to her birthday party 😭 she has FIV (which cannot be passed to humans) and has been with us for 115 days. Meet Monique 👉 https://t.co/JoznipMKKL 👈 pic.twitter.com/JEbQApX0Na

— Battersea Public Affairs (@Battersea_PA) February 28, 2020