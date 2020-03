Une carte interactive pour suivre la propagation du coronavirus

Des scientifiques de la Johns Hopkins Whiting School of Engineering ont mis au point une carte interactive qui permet de suivre pratiquement en temps réel la propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde.

« Nous avons développé un tableau de bord interactif sur le web afin de visualiser et de suivre les cas signalés en temps réel. On peut y voir l’emplacement et le nombre de cas COVID-19 confirmés, de décès et de guérisons pour tous les pays touchés », explique cette université sur son site.

Leur but est de fournir « aux chercheurs, aux autorités de santé publique et au grand public » un outil qui permette de suivre l’évolution de cette épidémie.

Pour y avoir accès, il suffit de cliquer ici.