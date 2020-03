Matt Pokora peste sur le coronavirus et est pris en grippe par les internautes

Ce samedi, Matt Pokora a fait part de sa frustration quant à l’annulation potentielle de sa tournée en France à cause du coronavirus. Le chanteur a sans doute été un peu trop loin et a dû s’expliquer suite aux critiques de sa communautés.

Matt Pokora n’était plus monté sur scène dans le cadre de son Pyramide Tour depuis le 20 décembre dernier au Zénith de Lille. Il devait toutefois reprendre les concerts vendredi prochain, mais risque bien de ne pas pouvoir se produire à cause du coronavirus. En effet, le gouvernement a décidé d’annuler les événements auxquels assistent plus de 5.000 personnes.

Il n’en fallait pas plus pour que le chanteur laisse éclater sa colère sur les réseaux sociaux: « Les ami(e)s comme vous je viens d’apprendre la surprenante décision du ministère d’annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’à nouvel ordre… on en saura plus en début de semaine je vous tiens au courant concernant la tournée censée reprendre week end pro… Plus de 5000 personnes c’est risqué mais 4500 on est bon ! »

Les ami(e)s comme vous je viens d’apprendre la surprenante décision du ministère d’annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’à nouvel ordre… on en saura plus en début de semaine je vous tiens au courant concernant la tournée censée reprendre week end pro… 🤷🏼‍♂️ — Matt Pokora (@MPokora) February 29, 2020

+ de 5000 personnes c’est risqué mais 4500 on est bon 👌🏼 … 🤦🏼‍♂️ — Matt Pokora (@MPokora) February 29, 2020

Dans un premier temps, le chanteur s’était même montré plus virulent, mais avait ensuite supprimer le tweet. « C’est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d’info, les politiques, les médecins en disant que la grippe tue chaque année beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1, ebola, etc. Mais de prendre des mesures sans précédent. Jamais on a annulé des concerts, marathons etc… pour H1N1 Ebola et autres. On nous cache quelque chose ou quoi ? », avait-il posté avant de rebrousser chemin en supprimant ses propos.

Sa communauté réagit

Il n’en fallait pas plus aux internautes pour faire part de leur énervement, estimant que le chanteur n’est pas réellement bien placé pour discuter du sujet. « Bref Matt Pokora est à la pensée française ce que Matt Pokora est à la chanson française », a-t-on notamment pu lire. « Du temps de la peste, on n’annulait pas les concerts!!! On nous cache des choses ou quoi? – Dr Matt Pokora », ironisait un internaute.

Bref Matt Pokora est à la pensée française ce que Matt Pokora est à la chanson française. pic.twitter.com/F8VMEMG5iM — Nain Portekoi (@Nain_Portekoi) February 29, 2020

Du temps de la peste, on n’annulait pas les concerts!!! On nous cache des choses ou quoi? – Dr Matt Pokora — Nad (@Nadalans) February 29, 2020

Suite à ces messages, l’artiste, fraîchement devenu papa, a voulu apporter une petite précision: « (Oui ebola n’était pas arrivé en France my bad mais je faisais référence aux derniers virus de grande ampleur conuus d’où le « etc » Bref tout ca pour dire que je me pose pas mal de questions). Est-ce suffisant pour calmer sa communauté?