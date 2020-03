Pourquoi la recherche Google associant « Schweppes » et « coronavirus » explose?

On ne parle plus que du coronavirus, et son évolution est suivie de près par toute la population, en Belgique et en dehors. Le moteur de recherche a donc été pris d’assaut par les personnes souhaitant plus d’informations sur ce mystérieux virus. La recherche « Schweppes coronavirus » est littéralement en train d’exploser, voici pourquoi…

Sur Google, la recherche « Schweppes coronavirus » est la troisième requête associée à coronavirus, ayant fait un bond de 1.700% le 27 février. En France, les seules recherches qui ont effectué un bond plus important sont « pape coronavirus », car ce dernier avait annulé une messe, étant indisposé, et « coronavirus dijon cas ».

Vous nous demanderez sans doute ce que le Schweppes a à voir avec le coronavirus. Le lien entre l’un et l’autre s’explique en fait par une série d’approximations.

Résumons :

➡️Chloroquine efficace contre le coronavirus (meh)

➡️Chloroquine = antipaludique

➡️Quinine = antipaludique aussi

➡️Donc quinine efficace contre le coronavirus (euh ?)

➡️Quinine dans le Schweppes.

➡️Le Schweppes efficace contre le coronavirus (…) WTF ? https://t.co/fvdhOh7tgC — 🔭🚀 ЯΣɱү ✍️📖 (@_OrionM42_) February 28, 2020

Plusieurs approximations

En effet, la boisson est un soda à base d’extraits de quinine, l’ingrédient qui lui donne son goût amer. La quinine, qui provient du quinquina, est souvent utilisée contre le paludisme, jusqu’à ce qu’un de ses dérivés la remplace. Cela aurait montré des signes encourageants contre le coronavirus. Toutefois, on ne peut pas encore indiquer qu’il est réellement efficace, vu ce que l’on sait de ce virus actuellement.

De plus, le Schweppes ne contient qu’un peu de quinine et quoiqu’il en soit, la quinine et la chloroquine sont deux substances fort différentes. L’OMS a donc tenu à calmer les ardeux, expliquant qu' »aucun médicament spécifique n’est recommandé pour prévenir ou traiter l’infection par le nouveau coronavirus ». Si les scientifiques sont encore en train de tester de nombreux traitements, aucune solution viable n’a été trouvée pour éradiquer le coronavirus, puisqu’il ne s’agit que de résultats préliminaires.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé français a tenu à rappeler que l’efficacité de la chloroquine n’a jamais été démontrée. « Aucune étude rigoureuse, publiée dans une revue internationale à comité de lecture indépendant, ne démontre l’efficacité de la chloroquine (Nivaquine) pour lutter contre l’infection au coronavirus chez l’être humain.