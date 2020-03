Les internautes s’insurgent contre un reportage consacré à Patrick Bruel

Depuis quelques mois, Patrick Bruel est dans le collimateur de la justice suite à plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel. Ce samedi, « 50mn Inside » consacrait un reportage entier au chanteur, ce que n’ont pas compris de nombreux internautes au regard de l’actualité.

Ce samedi, un reportage de « 50mn Inside » était consacré aux origines de la chanson « Casser la voix », le tube absolu de Patrick Bruel. Toutefois, les internautes n’ont pas compris le fait que TF1 fasse la part belle à cet artiste, alors même qu’il est actuellement accusé de harcèlement sexuel.

En effet, quatre femmes, toutes masseuses, ont porté plainte contre l’artiste en quelques mois. Il aurait refusé de porter un slip jetable durant les séances, préférant rester nu. La réputation du chanteur en a pris un fameux coup, et Patrick Bruel s’est donc mis en retrait, limitant ses apparitions médiatiques.

Le 30 décembre dernier déjà, W9 avait été critiqué pour une soirée consacrée à Patrick Bruel. La chaîne avait diffusé le film « Le Prénom », dont il est l’un des protagonistes, avant d’enchaîner avec un documentaire consacré à la star. Hier, c’était au tour de TF1 d’essuyer de vives critiques après avoir choisi de lui consacrer une partie de « 50mn Inside ». Les deux chaînes semblent assumer leur soutien au chanteur, puisque le 7 décembre, TF1 avait déjà diffusé son concert en prime time.

Les internautes reprochent le mauvais timing de la diffusion de ce reportage. En effet, le contexte est actuellement tendu en France, notamment à cause de l’affaire Polanski. Le réalisateur, qui est aussi accusé de faits d’agressions sexuelles, a remporté le prix de la Meilleure réalisation aux César ce week-end. Sur le web, on reproche également à la chaîne de faire un coup de pub à une personnalité qui fait actuellement l’objet d’une enquête.

C est quoi ce reportage sur Patrick Bruel @TF1 ? Faut dissocier l'homme de l'artiste c est ça ? #cultureduviol

La c'est pareil, 50mninside qui fait de la pub à Patrick Bruel alors qu'il a des affaires de justice en cours 🤨

Plus tu es tordu dans ce pays et plus on te donne de l'importance !

— LeCorse13 (@lecorse133) February 29, 2020