Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Amanda (réf. 16930)

Je suis une très jolie petite dame croisée de presque 3 ans. J’ai été abandonnée alors que j’allais avoir mes petits. J’étais si faible que, malheureusement, tous mes bébés n’ont pas survécu. Je vis maintenant dans ma famille d’accueil en Espagne où j’ai retrouvé la sérénité et la joie de vivre. Je suis encore un peu timide mais, dès que la confiance s’installe, je suis adorable, calme et douce. Qui voudra me couvrir de câlins et me rendre heureuse pour la vie ?

Sexe Femelle Age 2,5 ans Race Croisé Taille 38 cm Pelage poils courts Poids 9 kg

Ray (réf. 16926)

Je suis un magnifique petit croisé d’un an, trouvé dans la rue par ma famille d’accueil espagnole. Je suis très joueur. Je vis pour le moment avec plusieurs chiens et tout se passe à merveille car je m’entends avec tout le monde. J’adore courir et m’amuser mais j’aime aussi donner et recevoir plein de câlins. Ma famille d’accueil dit que je suis un chien TOP, idéal pour une famille active. Alors ……. ? On se rencontre quand ? J’ai hâte de devenir votre meilleur ami pour la vie !!

Sexe Mâle Age 1 an Race Croisé Taille 38 cm Pelage Poils mi-longs Poids 7 kg

Star (réf. 16801)

Je suis un magnifique Boxer de 2 ans. J’ai été sauvé d’une station de la mort en Espagne. Je suis très joueur, très costaud et très actif. Je suis très gentil avec les gens mais je préfèrerais être le seul chien de la famille. En effet, je suis assez dominant surtout avec les autres chiens mâles. J’ai besoin d’un maître expérimenté qui connaît ma race et qui voudra me donner une très bonne éducation, afin de canaliser mon énergie débordante. Qui voudra me donner une 2ème chance et faire de moi son compagnon pour la vie?

Sexe Mâle Age 2 ans Race Boxer Taille 61 cm Pelage Poils courts Poids 28 kg

Vous êtes intéressé par Amanda, Ray, Star, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr