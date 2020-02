Dans « Un jour j’écrirai une chanson pour Johnny », Boris Lanneau raconte l’histoire d’un rêve fou

View this post on Instagram

[ En librairie cette semaine ] Le livre de tous les rêves. De tous les possibles. Le plus bel hommage que l'on pouvait rendre à Johnny Hallyday. . «Hôtel‑casino Barrière, Lille ­— 3 h 57 On est trente, quarante à tout casser, réunis sur le parvis de l'hôtel, il fait froid. Le concert est terminé. Toute la nuit, on a fumé clope sur clope pour se réchauffer, jusqu'à ce qu'un fourgon noir débarque. Doucement je plonge la main dans mon sac à dos et sors le recueil de mes chansons…» Pour Boris Lanneau, c'est le début d'une extraordinaire aventure. Johnny, en un éclair, s'empare du recueil. Un matin, alors que Boris n'attend plus rien, un coup de fil le réveille : la star a aimé ses chansons, il en a choisi une, Tomber encore, et l'a enregistrée. La dernière du rockeur, la première écrite par un fan. Ce livre est le récit d'un petit miracle. Derrière la chanson défile la vie d'un amoureux des mots à qui Johnny apporte une force infinie. C'est aussi l'histoire bouleversante d'un fils et d'un père qui peinent à se dire les choses, sauf quand ils parlent de leur idole… . UN JOUR J'ÉCRIRAI UNE CHANSON POUR JOHNNY, Boris Lanneau 📆 En librairie le 16 janvier