Climat : Découvrez trois projets qui font du bien aux gens et à la planète

La transition est en marche! Des boutures de saule pour capter le CO2, des textiles durables et issus de matières d’origine biologique, un atelier de réparation de vélo coopératif… Découvrez des projets qui font du bien aux gens et à la planète.

Des boutures de saule pour le climat

Majestueux dans les parcs et jardins, le saule a plus d’un tour dans son sac. Cultivé en mode têtard, il abrite volontiers les rapaces nocturnes. Ses branches souples servent à confectionner des objets tressés, des palissades pour le jardin aux paniers d’osier en passant par les cabanes de saule vivant. Mais cet arbre est aussi un excellent auxiliaire écologique.

Le saule filtre en effet les particules fines, régule les températures urbaines (évapotranspiration), crée un maillage écologique et enfin, stocke naturellement le carbone. Il se bouture de surcroît très facilement: il suffit de le planter dans la terre! Ces atouts ont convaincu différents acteurs réunis au sein du collectif Boommeester de lancer une grande opération de plantation de saules pour les mois à venir. Ils lancent donc un défi à tous les citoyens pour devenir acteur du changement climatique. Leur objectif: bouturer cent mille saules pour le 20 mars 2020! N’hésitez pas à les rejoindre. Il vous suffit de planter une branche de saule dans le sol. Si cette bouture reprend vigueur, votre défi sera réussi!

boommeester.be

Textiles innovants: réinventer la mode!

Comme d’autres, le secteur textile est confronté au défi de réduire son impact environnemental et de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits plus durables. Des fibres naturelles à base d’alginate, de chitine (isolée de la carapace des insectes et crustacés), de protéines de soja, de caséine de lait, de soie d’araignées, mais aussi de sisal, chanvre ou kénaf, sont ainsi en cours de développement ou ont été introduites sur des marchés de niche. Des fibres polymères biosourcées à base de ricin ont aussi fait leur apparition.

Et ce n’est pas fini. Horizon 2020, l’un des plus gros programmes de recherche et d’innovation de l’Union européenne vient de lancer son dernier appel à projets visant à créer une économie textile innovante et durable fondée sur les principes de l’économie circulaire! Pour être retenus, les projets devront porter sur la mise au point de matériaux et de procédés novateurs, techniquement et économiquement réalisables, sur la production de textiles biosourcés durables et performants, le recyclage des textiles, l’utilisation de nouveaux matériaux biosourcés ou la conception de textiles biodégradables, performants ou ne contenant pas de microfibres!

valbiomag.labiomasseenwallonie.be

Cycloperativa: ensemble on répare mieux!

L’usage du vélo au quotidien passe doucement en tête de peloton! Principalement en ville. Mais une bicyclette, ça s’entretient, ça se répare parfois aussi. Alors que faire si on n’y connaît rien en cyclo-mécanique? Des bénévoles du quartier Anneessens, à Bruxelles, ont eu une idée brillante: lancer un atelier coopératif de réparation et entretien de deux roues à pédales. L’idée est de lutter pour un environnement de qualité, une mobilité plus douce, tout en favorisant la cohésion sociale, les savoirs locaux, la mixité du quartier. Ses ateliers coopératifs ont lieu chaque lundi de 18 à 21h.

cycloperativa.org

Didier Dillen

Cet article provient du magazine belge indépendant BIOTEMPO qui a pour credo : « Comprendre, changer, agir maintenant ».