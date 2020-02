Une gardienne enceinte d’un ado de 13 ans devant le juge

Une employée de garderie, qui a eu un bébé après avoir eu des relations sexuelles avec un garçon de 13 ans, est actuellement jugée devant la Cour de Reading, en Angleterre, selon le Daily Mail. Elle avait fait croire à son mari que l’enfant était le sien.

L’histoire a commencé alors que Leah Cordice était âgée de 17 ans. En janvier 2017, alors qu’elle était en état d’ébriété, elle s’est introduite dans la chambre du jeune garçon pour y jouer à des jeux vidéo. « Elle s’est assise ensuite sur son lit, s’est mise à l’enlacer et à l’embrasser, et cela a continué », a expliqué la procureure. L’adolescent, qui « ne pouvait pas vraiment dire non », se serait alors laissé faire. La jeune fille est ensuite tombée enceinte.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Elle a en effet continué d’avoir des rapports sexuels non protégés avec l’enfant en moyenne deux fois par mois pendant un an, tout au long de sa grossesse et après avoir donné naissance à une fille

Le mari de Leah Cordice croyait que cet enfant était le sien, mais un test ADN ultérieur a montré que c’est l’écolier qui était en fait le père. Elle avait gardé évidemment secrète cette relation sexuelle avec le garçon.

Leah Cordice est aujourd’hui accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec une mineure, trois fois alors qu’elle avait 17 ans et deux fois alors qu’elle avait 18 ans. Malgré les résultats des tests ADN, elle continue néanmoins de nier le fait que l’enfant est la fille biologique du jeune garçon.