Un chauffage intelligent pour faire baisser sa facture

Economies d’énergie obligent, il faudra consommer moins. Cela passera inévitablement par une meilleure gestion du chauffage. Le «smart heating» est l’un des thèmes choisis pour cette édition de Batibouw.

Chauffer au bon moment

C’est la solution pour les geeks ! Le thermostat intelligent est surtout pratique pour les personnes qui ont un rythme de vie irrégulier. Celui qui ne sait pas à quelle heure il va rentrer, ni même s’il sera à la maison le soir, peut activer son chauffage à distance afin de trouver son appartement chauffé en arrivant, sans l’avoir programmé à un moment inadapté.

Autre avantage des appareils connectés, ils sont capables de s’adapter en temps réel à l’occupation de l’habitation. Ils peuvent ainsi déterminer si une pièce est occupée ou non, et la chauffer en conséquence.

Savoir où part son argent

Le véritable plus de ces thermostats connectés est de permettre de suivre tout au long de l’année les habitudes de chauffage, et donc de savoir quand et comment on se chauffe. Avoir une vue détaillée de ses besoins est souvent la condition numéro un pour diminuer sa consommation.

Le prix

Selon les fabricants de thermostats intelligents, vous pouvez épargner de 25 à 40% sur vos frais de chauffage (selon les choix effectués, le système de chauffage, l’isolation du bâtiment…). Une économie non négligeable, mais qu’il faudra un peu de temps pour rentabiliser. Il faut en effet compter entre 150 et 800 € selon le dispositif choisi. Les moins férus de technologie avanceront qu’il est possible de faire de belles économies en coupant son chauffage en sortant de chez soi, et en le rallumant à son retour, même si cela implique d’attendre quelques minutes pour que la température augmente.

A penser avant d’investir

Avant de passer à l’achat, pensez à vérifier que le modèle de thermostat choisi est compatible avec votre système de chauffage. Vous aurez également besoin d’une connexion wifi sécurisée afin d’accéder à votre thermostat depuis votre smartphone.