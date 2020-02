Metal, flamenco et cinéma bis

Entre l’Offscreen festival, les concerts metal et le grand rendez-vous du flamenco, il y aura largement de quoi faire vibrer le corps et l’esprit dans les prochains jours.

Le rendez-vous du cinéma de genre

C’est ce mercredi 4 mars que débute l’inénarrable Offscreen Film festival au Cinéma Nova, mais aussi à la Cinematek, au Cinéma RITCS, au Ciné Club de l’Insas et à Bozar. Jusqu’au 22 mars, près de 80 films puisés dans le cinéma bis, culte et étrange nous feront voyager dans l’espace et le temps.

L’invité d’honneur sera Jeff Liebermann qui, en l’espace de trois films – »Squirm » en 1976, « Blue Sunshine » en 1977 et « Just Before Dawn » en 1981– a dressé un portrait acide de l’Amérique de l’après flower-power.

Le festival s’ouvrira le 4 mars avec la dernière méditation du cinéaste Suédois Roy Andersson sur la futilité humaine, « About Endlessness ». Il se clôturera le 22 mars avec un film d’horreur japonais « It comes », de Tetsuya Nakashima. Entre les deux, ce sera l’occasion d’explorer « l’effet des zombies sur le féminisme, de l’invisibilité sur la vie de couple, les conséquences extrêmes que peuvent avoir un buffle sur l’équilibre d’un village indien et les expériences du CERN sur le comportement des adolescents de la frontière franco-suisse. »

Sans oublier un passage par le cabinet des curiosités, dont les titres parlent d’eux-mêmes : « Jesus Shows You the Way to the Highway », « Dogs Don’t Wear Pants » ou encore « Koko-Di Koko-Da ».

Music Maestro

La semaine musicale sera placée sous le thème du metal avec trois rendez-vous pour les amateurs du genre. Cela commencera ce samedi 29 à l’Ancienne Belgique avec la soirée ‘The Nest’ qui rassemblera Wolvennest, The Ruins Of Beverast, Dread Sovereig et Saturnalia Temple.

Cela se poursuivra le mardi 3 mars au Botanique avec Alcest, Birds In Row et Kaelan Mikla, et cela s’achèvera le 4 mars au Trix, à Anvers, avec Saxon.

Et si cela ne suffit pas, il y aura près de sept groupes de black/death metal ces 1er et 2 mars au Magasin 4. Pour le reste, retenons surtout la présence de Jean-Louis Aubert ce 3 mars à Forest National, Mura Masa ce soir à l’AB et la révélation soul Grace Carter au Bota le 4.

Flamenco à Bruselas

La quatrième édition du ‘Bruselas Flamenco Festival‘ se tiendra du 2 au 8 mars essentiellement à Bozar, mais certaines activités se prolongeront à la Maison du Peuple de Saint-Gilles et au Théâtre royal de Toone.

Le programme propose des journées thématiques axées sur la guitare et met à l’honneur la diversité du genre. Une exposition qui se tiendra à partir du 2 mars à la Maison du Peuple de Saint-Gilles et, par la suite, à Bozar mettra également l’accent sur les fabricants belges de guitares «flamenco» et cela en hommage au luthier Valeriano Bernal qui a vécu à Bruxelles.

Un hommage sera rendu le 4 mars à Antonio Machado Alvarez et à sa famille littéraire. Le 7 mars sera dévolu au flamenco classique et le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Chœur de Fandango de Huelva entrera en action.