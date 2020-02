Elle tue son conjoint lors d’une partie de cache-cache

Ce qui devait être une simple partie de cache-cache entre adultes a viré au drame. Un homme a perdu la vie, enfermé dans une valise.

Dimanche, près d’Orlando, en Floride, Sarah Boone, 42 ans, et son compagnon Jorge Torrez Jr passaient une soirée tranquille mais alcoolisée. Sous l’effet de la boisson, le couple de quadragénaires a décidé de faire une partie de cache-cache.

Elle affirme s’être endormie

Tous les deux auraient trouvé amusant que Jorge se cache et s’enferme à l’intérieur d’une valise. Mais sous l’effet de l’alcool, Sarah serait monté et l’étage et se serait endormie, laissant Jorge pris au piège à l’intérieur de la valise. Ce n’est que le lendemain matin qu’elle aurait retrouvé le corps sans vie de son conjoint. C’est en tout cas, la version que l’Américaine a livré aux enquêteurs lorsqu’elle les a appelés lundi après-midi.

Sarah Boone says they were playing hide-and-seek when the couple "jokingly thought it would be funny if Jorge got in the suitcase," and Boone zipped him inside. https://t.co/Rr04YEXNBX — ABC News (@ABC) February 28, 2020

Des vidéos atroces retrouvées sur son smartphone

Cependant, rapidement, les policiers ont découvert que la réalité avait été encore plus tragique. En effet, les enquêteurs ont retrouvé dans le smartphone de Sarah Boone des vidéos compromettantes. On entend Jorge supplier pour qu’elle le sorte de là et indiquant qu’il n’arrive plus à respirer.

«Pour toutes les choses que tu m’as fait subir. Va chier. Stupide» ou encore « «C’est ton problème. C’est le sentiment que j’ai quand tu me trompes. C’est ce que tu fais quand tu m’étrangles. Tu devrais te la fermer», lui répond la femme en riant. Le shérif a également affirmé que sur l’une des vidéos, Jorge se débattait tellement à l’intérieur de la valise pour tenter de sortir qu’on pouvait la voir avancer toute seule.

Sarah Boone a été arrêtée. Elle est accusée de meurtre au second degré et risque une lourde peine de prison.