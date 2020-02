Batibouw 2020 : une édition 2.0 centrée sur le visiteur

Batibouw se renouvelle avec une édition 2020 écourtée de deux jours qui seront remplacés par des salons professionnels indépendants. Une nouvelle formule pour répondre davantage aux besoins des visiteurs.

Cette nouvelle édition de Batibouw s’ouvre demain à Brussels Expo et durera jusqu’au 8 mars inclus. L’organisateur du salon a décidé de supprimer les deux journées initialement dédiées aux professionnels pour les remplacer par trois salons indépendants. Le visiteur sera donc au centre de cette édition 2020.

Le plan du site a été repensé et les professionnels de secteurs complémentaires sont regroupés dans différentes zones : une dédiée à la construction et la rénovation, une à la menuiserie extérieure et les outils, une au chauffage, une à la ventilation et aux énergies (renouvelables), etc. Une zone de conseils permettra également aux visiteurs de poser leurs questions à des professionnels, comme des architectes ou des notaires. Deux zones de conférences seront par ailleurs aménagées.

Trois thèmes

Le premier thème du salon se veut écologique. Intitulé « Green Building », il propose aux visiteurs différentes solutions permettant de réduire leur empreinte écologique. Le deuxième thème s’attaque au chauffage et au refroidissement intelligent : pompe à chaleur, chauffage par le sol, domotique, les choix sont nombreux pour faire des économies d’énergie. Enfin, le thème « Small is Beautiful » (« Tout ce qui est petit est mignon ») s’intéressera aux petites cuisines et salles de bain.

Une visite interactive

Des zones interactives seront proposées aux visiteurs comme la zone « Inspiration », dans laquelle ils pourront mettre en scène les produits des exposants dans différents types d’habitations avec l’aide d’un architecte d’intérieur. La zone « Habitat alternatif » proposera quant à elle de découvrir une yourte, une maison flottante ou encore un container. Les visiteurs pourront également se rendre dans la zone « Do it yourself », qui suit la tendance du « fait maison » : ateliers, démonstrations et concours sont au programme. Ils pourront également suivre un « parcours écologique » et un « parcours innovation » tout au long du salon.

Un salon digitalisé

Batibouw mise cette année sur la digitalisation de ses services. Les visiteurs devront s’enregistrer en ligne (conseillé pour éviter les files) ou sur place afin d’obtenir leur titre d’accès au salon. De cette manière, l’organisateur pourra leur envoyer des informations plus personnalisées selon leurs centres d’intérêt. Batibouw sera également disponible en ligne pendant 365 jours sous forme de newsletters, de magazines numériques, de blogs et sur les médias sociaux. Une app comprenant un plan interactif du salon est également disponible.

Des horaires adaptés

Enfin, les horaires de cette édition 2020 ont été adaptés afin de permettre au visiteur de venir après les heures de bureau, sans être coincé dans les embouteillages. Le salon sera donc ouvert de 12h à 20h30 en semaine et de 10h à 18h30 durant le week-end. Tous les visiteurs peuvent entrer gratuitement à partir de 16h en semaine (sauf nocturne) grâce à un ticket spécifique disponible uniquement en ligne.

Plus d’informations sur www.batibouw.com