L’émouvant message de soutien de la sœur de Quaden à son frère

«M* les harceleurs.» Voici le message de soutien adressé par Guyala Bayles à son frère Quaden, victime de harcèlement en raison de son nanisme.

La sœur de Quaden Bayles, ce garçon nain qui a demandé à sa mère une corde pour mettre fin à ses jours, vient au secours de son frère. Le petit garçon a reçu une vague de soutien de célébrités et du public lorsque sa mère a partagé une vidéo de lui sur les réseaux sociaux pour montrer les dégâts causés par ses harceleurs.

Cependant, le jeune garçon et sa mère ont été contraints de disparaître pendant un certain temps des réseaux sociaux. Certaines voix affirmaient que celui qu’on présentait comme un enfant de 9 ans en avait en réalité 18 et était un acteur.

Sur Instagram, Guyala a lancé: «Je dis m***e aux brutes et aux chapeliers! [sic] Tu es l’enfant le plus cool, le plus intelligent, le plus fort et le plus doux que je connaisse! Tu n’es pas seul, et nous sommes tous là pour toi mon frère.»

En plus de son travail de mannequin, Guyala est une activiste engagée en faveur des droits des aborigènes. Dans une vidéo publiée le mois dernier sur Instagram, elle a appelé à l’abolition de l’Australia Day, qu’elle accuse d’être raciste.