The Voice Kids : « Cette victoire était une surprise », confie Océana

Après huit semaines de compétition intense, Océana a remporté mardi soir la toute première édition de The Voice Kids Belgique. La finaliste de Slimane a convaincu le public avec son incroyable et puissante voix. La jeune Quaregnonnaise de onze ans revient sur cette aventure unique, avant de reprendre le chemin de l’école dès lundi.

Est-ce que tu t’attendais à cette victoire ?

« Pas du tout ! C’était vraiment une surprise car il y avait beaucoup d’autres super bons talents. »

Quel est le moment de l’aventure qui t’a le plus marquée ?

« La finale, vraiment. Déjà parce que je l’ai gagnée, et ça, c’est aussi grâce à mon coach. J’ai rencontré beaucoup de personnes et de très bons talents. On a gardé contact, c’est vraiment comme ma deuxième famille ! Il y a vraiment une bonne ambiance. »

Tu chantes depuis quand ?

« Depuis que je suis née, vraiment. J’ai eu un micro, un jouet, à 5 ans et c’est là que mes parents se sont rendu compte que je chantais vraiment. Je chante toute seule. Je n’ai jamais pris de cours mais peut-être que j’en prendrai plus tard pour mon souffle et ma voix. »

The Voice Kids, c’était ta première scène ?

« J’avais déjà fait des scènes, à l’école, dans des cafés, … Mais pas des comme ça ! J’étais stressée ! Tout le monde pense que j’arrive à gérer mon stress, mais non, pas dans ma tête. Mais c’est bien si personne ne le voit. »

Après cette victoire, quels sont tes projets ?

« C’est d’avoir une grande carrière dans la chanson. De devenir une grande chanteuse, de vendre des milliers et millions de disques. J’ai signé le contrat avec Universal, j’en avais très envie. Slimane va écrire les paroles de ma chanson. Le reste, on verra par la suite. »

Il y a des choses qui ont changé pour toi depuis cette fameuse finale ?

« La finale c’était le 26 janvier. Je n’avais pas vraiment réalisé à ce moment-là, mais je commence à réaliser maintenant. Le retour à l’école lundi, ça va faire la différence. Mais il n’y a rien qui a changé. Je ne suis pas une fille qui me prend la grosse tête. »

Quelles chansons est-ce que tu écoutes?

« Plutôt de la chanson française : Lara Fabian, Johnny Hallyday, Céline Dion… Parfois aussi un peu d’anglais ou d’italien. J’écoute aussi des artistes plus récents, comme Eva Queen, Angelina, Kendji Girac, Slimane et Vitaa… Mais j’aime surtout les grandes voix, les voix hautes voix qui montent. »

Et quel style de musique aimerais-tu chanter ?

« Plutôt du côté de Lara Fabian, des hautes voix. Comme, par exemple, « Je suis malade » ou « Adagio », ce sont des musiques qui me ressemblent. J’aimerais chanter en français et en anglais, c’est amusant aussi de chanter en anglais. »

Les textes sont importants pour toi ?

« Oui, c’est important de connaître le texte, de connaître la chanson et savoir de quoi elle parle pour mettre les bonnes émotions. Pour la chanter comme si c’était nous qui la vivions. Pour les blinds, j’ai choisi « Vivre Pour le Meilleur » parce que les paroles m’ont touchée. »

Océana assurera la première partie du concert d’Angelina, le 17 mai prochain au Cirque Royal.