Une vidéo dénonce les pressions contradictoires subies par les femmes

Le magazine Girls. Girls. Girls a publié une vidéo puissante renvoyant aux contradictions que subissent les femmes.

Le 9 décembre 2017, la blogueuse Camille Rainville écrivait « Be A Lady They Said », un texte mettant en lumière les constantes pressions contradictoires que subissent les femmes. Un peu plus de deux ans plus tard, ce texte puissant a été repris par le magazine Girls. Girls. Girls et mis en scène par le photographe Paul McLean.

Dans la vidéo, on voit Cynthia Nixon, héroïne de « Sex And The City », réciter le texte de Camille Rainville. En fond, une musique angoissante ainsi que plusieurs images de shootings photo, d’émissions télévisées, d’actualité ou de publicités qui viennent illustrer les propos de l’artiste.

« Sois une dame »

Sexualité, apparence, vêtements, alimentation… Tous les thèmes sont abordés dans cette vidéo qui dure près de trois minutes et dont voici deux extraits:

« Sois une dame, disaient-ils. Ne sois pas trop grosse. Ne sois pas trop large. Ne sois pas trop petite. Mange. Maigris. Arrête de manger autant. Ne mange pas trop vite. Commande une salade. Ne mange pas de glucides. Passe le dessert. Tu dois perdre du poids. Tu dois rentrer dans cette robe. Fais régime. Mange du céleri. Bois beaucoup d’eau. Tu dois rentrer dans ces jeans. Mon dieu tu ressembles à un squelette. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Tu as l’air émaciée ».