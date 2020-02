Quand James Van Der Beek raconte son rôle dans « Dawson » à sa fille de 9 ans

James Van Der Beek ne semble pas très fier du personnage qu’il jouait dans la série « Dawson ». Car quand sa fille de 9 ans lui demande d’expliquer son rôle, il l’enjolive quelque peu…

On se souvient tous des aventures romantiques et mélancoliques de Dawson et de ses amis Joey, Pacey et Jen. Sans son rôle dans la série, James Van Der Beek n’aurait sans doute pas la notoriété qu’il connaît. S’il a eu quelques rôles depuis, notamment dans le film « Downsizing » ou encore dans la série « Pose », ce n’est pas pour ceux-là qu’on le retiendra. On a également pu apercevoir l’acteur dans « Dancing with the Stars » l’année dernière.

« Ce n’était pas moi en train de gémir »

Dans une story Instagram, James Van Der Beek est questionné par Olivia, sa fille de 9 ans, sur le rôle qui l’a rendu célèbre. « Pourquoi ça s’appelait Dolson’s Creek (en anglais la série s’appelait Dawson’s Creek, ndlr) ? Est-ce parce que Dolson possède une crique et que quelqu’un essaye de la détruire ? »

L’acteur lui répond de manière très drôle, enjolivant quelque peu son personnage. « Oui, exactement. Il possède une crique et quelqu’un essaye de la faire exploser et lui fait du kung-fu pour empêcher que ça arrive. Ce n’était en aucun cas moi en train de gémir, de pleurer et d’être pénible dans une crique, ce n’était pas du tout ça. »

Père de cinq enfants

James Van Der Beek, 42 ans, est l’heureux père de cinq enfants : Olivia, née en 2010, Joshua, né en 2012, Annabel, née en 2014, Emilia, née en 2016, et Gwendolyn, née en 2018. En novembre 2019, l’acteur avait annoncé que son épouse Kimberly Brook, enceinte de leur sixième enfant, avait fait une fausse couche.