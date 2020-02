Neuf centres de ski ouverts ce jeudi en province de Liège

Neuf centres de ski seront accessibles jeudi en province de Liège et plus particulièrement sur les hauts plateaux fagnards, où une couche de 20 cm a été mesurée du côté du Signal de Botrange et à la Baraque Michel. Une épaisseur de 25 cm est même constatée à Baugnez, sur les hauteurs de Malmedy.

Outre la pratique du ski alpin déjà annoncée et confirmée pour les centres de Ski d’Ovifat et du Thiers des Rexhons où il sera également possible de pratiquer le snowboard ou encore le snowblade, six centres de ski de fond seront ouverts dans l’Est du pays.

Il s’agit des pistes du Signal de Botrange, de la Baraque Michel, de l’Eifel Ski Zentrum, du Mont Spinette, de Loscheimergraben, dans la Vallée de l’Our et d’Haus Ternell à Eupen, déjà accessible ce mercredi. On notera également que le centre de Baugnez (Malmedy) est ouvert. Particularité du site, la pratique de la motoneige.

Encore de la neige ce jeudi