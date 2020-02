Une île de l’Antarctique perd 20% de sa neige en dix jours

L’île Eagle, située en Antarctique a perdu sa neige de façon spectaculaire en seulement dix jours au début du mois de février. La Nasa a publié des vues aériennes de cette zone qui a été touchée par une importante vague de chaleur assez inhabituelle.

Il s’agit là des jours les plus chauds jamais enregistrés sur le Continent Blanc. L’agence spatiale internationale a dévoilé un communiqué dans lequel elle partage des vues aériennes de l’île Eagle, située sur la pointe nord de la péninsule Antarctique. La première image date du 4 février, tandis que la seconde a été capturée le 13 février. Entre les deux photos, à peu près 20% de l’accumulation saisonnière de neige sur l’île avait fondu, estime la Nasa.

Antarctica experienced its hottest temperature on record ever Feb. 6, reaching 18.3°C (64.9°F).

Between Feb. 5 and Feb. 13, the warm temperatures caused widespread melting on Eagle Island, according to these images from @NASA pic.twitter.com/CTy2U1V6tK

