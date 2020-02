Un site porno offre un accès gratuit aux personnes bloquées chez elles à cause du coronavirus

Le site pornographique xHamster a décidé de faire un cadeau aux personnes qui sont cloîtrées chez elles car leur région est mise en quarantaine à cause du coronavirus. En effet, il offre un accès Premium gratuit aux personnes vivant dans ces zones jusque fin mars!

Les sites pornographiques ne manquent pas d’imagination quand il s’agit de fidéliser une clientèle et de faire parler d’eux. Si pour la Saint-Valentin, PornHub avait offert un abonnement Premium de 24h à tous les visiteurs, xHamster a décidé d’offrir à toutes les personnes dans les régions en quarantaine à cause du coronavirus un accès gratuit jusque fin mars.

Ainsi, si vous habitez la Vénétie ou la Lombardie en Italie, ou Téhéran (Iran), Taegu (Corée du Sud), Wuhan (Chine) ou Adeje (Îles Canaries), vous pourrez accéder à l’intégralité des contenus du site, y compris ceux qui sont généralement payants. Ces zones sont particulièrement touchées par le virus, et les personnes y sont donc contraintes de rester chez elles. C’est donc un geste commercial qui pourrait permettre à ceux qui passent leurs journées dans leur chambre de passer le temps.

To the residents of the following regions affected by #Coronavirius outbreak — we're giving away free access to xHamster Premium. Because it's safer in your bedroom now. https://t.co/3nBzLlfCLX pic.twitter.com/HPTGLCdIAX

— xHamster (@xhamstercom) February 25, 2020