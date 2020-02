Le regard assassin de ce nouveau-né vers le médecin devient viral

Le 11 février dernier, le photographe Rodrigo Kunstmann immortalisait un accouchement à Rio de Janeiro. Si tout s’est bien passé, ce professionnel a été surpris de voir que la petite Isabela, qui venait de naître, fusillait du regard le médecin qui venait de la déloger de son cocon si confortable. Les photos de ce moment magique prêtent à sourire.

Lorsqu’un bébé sort du ventre de sa maman, on s’attend à des pleurs et des cris dans la salle d’accouchement. Mais on ne s’attend pas spécialement pour autant à ce qu’il soit fâché d’être sorti du ventre de la mère au point de fusiller chacune des personnes présentes. Pourtant, c’est bien ce qu’a capturé le photographe Rodrigo Kunstmann, qui assistait à la naissance d’Isabela.

O meme mundial em vídeo, no fundo você ouve os clicks, uma camera em cada mão! Posted by Rodrigo Kunstmann on Friday, February 21, 2020

Une tête à « meme »

Les deux parents avaient engagé un professionnel pour immortaliser ce moment intime et unique. Et la photo qui ressort de ce shooting particulier, c’est sans contestation possible celle où Isabela regarde un médecin dans les yeux en donnant l’impression de vouloir en venir aux mains avec lui. « Je me suis demandé ‘qu’est-ce que c’est que cette tête?’, ma fille est née en étant un ‘meme’ (un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet, ndlr) », a raconté avec le sourire la maman.

Derrière ce visage fermé, il n’y avait pourtant rien à signaler. La petite fille a commencé à pleurer après la coupure du cordon ombilical et, une fois à la maison, Isabela s’est rapidement montrée expressive. Sa maman explique même qu’elle plisse le front lorsqu’elle veut être nourrie ou changée.

Un moment « béni »

Le photographe s’est dit chanceux d’avoir pu capter ses moments si peu après la naissance de la petite fille. « Le médecin m’a beaucoup aidé car il a facilité le contact avec la maman juste parès la naissance. A vrai dire, je n’ai vu l’expression caractéristique du visage de la petite fille qu’une fois que nous étions sortis de la salle d’opération », explique le photographe. « L’accouchement est un moment unique et je me sens béni, comme un gagnant à la loterie, d’y avoir assisté », conclut-il.

Le cliché a été partagé à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux et a été été repris par les médias à travers le monde. Une aubaine pour ce photographe qui, en plus d’un merveilleux souvenir, aurait réussi un fameux coup de pub!