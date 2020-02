L’agence de référencement Eskimoz s’installe en Belgique !

Eskimoz, agence de référencement naturel, s’installe en Belgique. Lancée en 2010, l’agence occupe la première place parmi les acteurs du conseil digital en France. C’est en Belgique qu’Eskimoz débute son développement européen.

L’agence de référencement Eskimoz à la conquête de la Belgique

Eskimoz, leader français du référencement naturel, exporte son savoir-faire en Belgique. Spécialisée en stratégie de développement sur le web, l’agence mise sur la croissance exponentielle du référencement naturel en Belgique pour conquérir le marché européen.

Fondée en 2010 par Andréa Bensaid, l’agence Eskimoz emploie désormais 80 personnes sur son site de Boulogne-Billancourt en France. Par le biais d’une levée de fonds de 17 millions d’euros auprès de Momentum Invest, fonds d’investissement créé par Alain Cochenet et Pierre le Tanneur, Eskimoz entend consolider sa place au niveau national et international, en commençant par le marché du référencement naturel en Belgique.

« Nous sommes passés de 6 à 80 employés en trois ans en comptant sur une croissance 100 % organique », explique son fondateur, Andréa Bensaid. Cette levée de fond est une première pour l’agence de référencement naturel qui s’installe Bruxelles : « Mis à part les 2 000 euros investis par mes soins lors de la création de l’entreprise, pas un centime n’est venu de l’extérieur », ajoute Andréa Bensaid. Pour quitter le monde de la start-up et entrer dans la cour des entreprises de taille intermédiaire (ETI), Eskimoz devait changer d’échelle.

Une fois installée en Belgique, l’agence de référencement naturel prévoit de lancer une campagne de recrutement, avec plusieurs dizaines d’embauches prévues dans les mois à venir. C’est à quelques pas de la Grand-Place de Bruxelles que l’agence de référencement naturel réalisera ses missions.

Eskimoz : un savoir-faire qui a fait ses preuves

Eskimoz est une agence de référencement naturel distinguée par le Financial Times parmi les startups les plus dynamiques de l’Europe. Également dans le top 500 de la croissance du journal Les Échos, elle accompagne les professionnels dans leur quête d’un meilleur positionnement sur Google. Sa mission ? Apporter une solution globale et pérenne, adaptée à chaque projet et à chaque budget. Grâce à son savoir-faire, Eskimoz compte parmi ses clients en France Franprix, MAAF, Meetic, PWC, Printemps, Crédit du Nord, Speedy, ou encore Arval.

Une agence de référencement naturel sur mesure

Le référencement naturel se retrouve au cœur des stratégies numériques. Dans ce secteur en plein boom, le succès de l’agence Eskimoz s’est bâti sur des services à forte valeur ajoutée et sur un positionnement haut de gamme. L’agence de référencement naturel accompagne les entreprises dans l’optimisation de leur visibilité digitale et la maîtrise de leur réputation en ligne. Riche de son expérience, Eskimoz se base sur une excellente connaissance des moteurs de recherche pour offrir un service personnalisé, en adéquation avec les impératifs budgétaires des entreprises.

L’un des enjeux du SEO est qu’il est en constante évolution. Pour demeurer leader du référencement naturel et conquérir la Belgique, Eskimoz entend rester plus que jamais attentif au marché mais aussi à l’émergence des nouveaux outils et des approches innovantes. « Nous voulons devenir un socle d’expertise auquel les entreprises européennes, petites et grandes, pourront faire confiance pour prendre en charge leur stratégie SEO », souligne le fondateur.

Eskimoz : le référencement naturel de la Belgique à l’Europe

Une fois installée en Belgique, l’agence de référencement entend poursuivre son expansion vers le reste de l’Europe. « Après Bruxelles et Madrid, deux autres agences à Berlin et à Londres verront le jour », annonce Andréa Bensaid. Eskimoz ambitionne aussi de devenir le plus grand regroupement de consultants SEO en Europe. Pour ce faire, consciente de la pénurie de main d’œuvre qualifiée, l’agence de référencement naturel propose une formation SEO dans le but de satisfaire les besoins importants des entreprises en Belgique et en Europe.