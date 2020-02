Des scientifiques découvrent un animal qui n’a pas besoin d’oxygène pour vivre

Des scientifiques ont découvert un étrange parasite qui n’a pas besoin d’oxygène pour vivre, une première dans le milieu animalier.

C’est une découverte surprenante réalisée par des scientifiques israéliens et publiée dans la revue PNAS. Ces derniers ont en effet découvert le premier animal qui n’a pas besoin d’oxygène pour vivre. Son nom? Henneguya salminicola, un parasite composé de seulement dix cellules et semblable à des minuscules méduses.

We've discovered an animal that doesn't need oxygen to survive https://t.co/nF4T922Q9V pic.twitter.com/mV3w89w8EZ

— New Scientist (@newscientist) February 26, 2020