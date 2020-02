Carol Kiparzky, 77 ans et son mari Ian Irwin, 72 ans, se sont fait une belle frayeur. Partis le jour de la Saint-Valentin pour une randonnée en forêt près de San Francisco, ils se sont égarés et n’ont pu être secourus que huit jours plus tard in extremis.

Deux randonneurs se sont retrouvés bloqués dans une forêt en Californie durant huit jours. Pour la Saint-Valentin, Carol Kiparzky et Ian Irwin avaient décidé de se balader et de faire une petite randonnée à 50km de San Francisco. Néanmoins, ces deux retraités se sont retrouvés bloqués dans la végétation extrêmement dense. Samedi, ils ont finalement été secourus par un hélicoptère, grâce à des sauveteurs bénévoles.

C’est grâce à un lycéen bénévole que le couple a été localisé en premier lieu. Au moment où ce dernier les a repérés, les secours avaient déjà abandonné de les retrouver en vie. « On a commencé à entendre deux personnes crier ‘au secours’, très fort et très clairement, à une distance d’environ 30 ou 45 mètres. Nous étions un peu surpris, car à ce stade, ils étaient dehors depuis 8 jours et nous ne pensions pas les retrouver en vie », explique le jeune étudiant.

Plus forts à deux

Ian comme Carol ont pensé à abandonner à plusieurs reprises, mais c’est leur amour et leurs encouragements qui les a fait tous les deux tenus. « Je pense que si les deux avaient été séparés, ils n’auraient pas survécu, mais ensemble, ils ont gardé espoir », explique un bénévole.

A cause de la végétation très dense, le sauvetage a été compliqué et un hélicoptère a été nécessaire pour sortir les retraités de ce pétrin. La police explique qu’ils ont tenu bon malgré des températures en dessous de zéro degré durant la nuit. Il se sont hydratés en buvant l’eau d’une mare. Ils ont été retrouvés dans un état d’hypothermie avancé et avec de nombreuses égratignures, mais sont désormais hors de danger dans un hôpital de la région.