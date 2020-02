Le passeport britannique post-Brexit fabriqué en … Pologne

Dès le mois prochain, les nouveaux passeports britanniques vont retrouver leur couleur bleue, au lieu du bordeaux européen. Des passeports post-brexit fabriqués dans … l’Union européenne !

Ce week-end, le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni a présenté les nouveaux passeports britanniques. Ceux-ci vont retrouver leur couleur bleutée au lieu du bordeaux européen. Les premiers passeports bleu sombre seront délivrés à partir de mars et à partir du milieu des années 2020, tous les nouveaux passeports seront de cette couleur.

The iconic blue and gold British passport is returning. Find out more about the design and roll-out here: https://t.co/703pW06Mhe pic.twitter.com/yqEaIKZXEj — Home Office (@ukhomeoffice) February 22, 2020

« L’occasion unique de restaurer notre identité nationale »

« Quitter l’Union européenne nous a donné une occasion unique de restaurer notre identité nationale et de tracer une nouvelle voie dans le monde », s’est réjouie la ministre de l’Intérieur Priti Patel dans un communiqué. « En revenant au design emblématique bleu et or, le passeport britannique sera à nouveau lié à notre identité nationale et j’ai hâte de voyager avec celui-ci », a-t-elle déclaré.

Our new blue passports will be the most technologically advanced and environmentally friendly British passports ever. Read more about them here: https://t.co/703pW0on8M pic.twitter.com/WG7BrKgwEi — Home Office (@ukhomeoffice) February 22, 2020

« Fabriqué par une entreprise française en Pologne »

Ironie du sort, ces nouveaux passeports seront produits par le groupe franco-néerlandais Gemalto et imprimés en Pologne. Cette révélation a suscité de nombreux commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux. « J’aime vraiment le nouveau passeport britannique au design français et imprimé en Pologne », a ironisé l’ancien député européen Seb Dance à CNN en soulignant que l’ancien passeport qui « donnait aux Britanniques le droit de travailler, d’étudier et de prendre leur retraite librement sur leur propre continent » était probablement plus utile.

« Voici un passeport britannique bleu, fabriqué par une entreprise française en Pologne (deux pays dans lesquels vous ne pouvez plus vivre ou travailler). Il n’est pas aussi bon que le précédent passeport européen. Avec lui, vous ne pouvez plus voyager librement en Europe, ni travailler et habiter où vous le souhaitez. Profitez du ‘downgrade’ », ajoute un utilisateur sur Twitter.

Ce nouveau passeport britannique ne sera pas 100 % européen car les coordonnées et la photographie du détenteur seront personnalisées au Royaume-Uni. L’honneur est sauf !