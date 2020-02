Plus de 110 Belges confinés dans un hôtel de Tenerife à cause du coronavirus

Les Affaires étrangères ont connaissance des 110 voyageurs belges qui ont réservé leur voyage via le tour-opérateur TUI et qui sont bloqués dans un hôtel à cause d’une alerte de coronavirus. Ils pourraient cependant être plus nombreux, a déclaré mardi le porte-parole Karl Lagatie. Des Belges ont peut-être réservé leur séjour indépendamment du tour-opérateur.