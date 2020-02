Justin Bieber bat un record détenu jusqu’à présent par Elvis Presley

Justin Bieber a battu un nouveau record. Il est le plus jeune artiste solo à avoir atteint le sommet du Top 200 du classement Billboard avec sept disques. Grâce à son nouvel album « Changes », il a même battu le record d’Elvis Presley.

L’artiste de 25 ans est le premier chanteur solo en numéro un de ce classement avec sept albums. Elvis Presley avait quant à lui 26 ans lorsqu’il a reçu cet honneur.

Avec « Changes », Bieber met fin à sa longue pause musicale de quatre ans. Son précédent album, « Purpose » (2015), était également numéro 1, tout comme « Believe : Accoustic » (2013), « Believe » (2012) ; « Under The Mistletoe » (2011), « Never Say Never » (2011) et « My World 2.0 » (2010).