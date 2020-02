Elle défend son amie victime du racisme anti-asiatique lié au coronavirus et se fait sauvagement agresser

Une nouvelle démonstration du racisme dont sont victimes les personnes asiatiques depuis la propagation du coronavirus a eu lieu à Birmingham, au Royaume-Uni. Une jeune femme a été sauvagement agressée alors qu’elle s’interposait entre une amie asiatique et un homme qui lui faisait des commentaires racistes. Partout en Europe, cette forme de discrimination est en hausse.

Le 9 février dernier, Meera Solanki, une jeune avocate de 29 ans, a été attaquée par un homme alors qu’elle défendait son amie de commentaires racistes anti-asiatiques liés au coronavirus. En effet, la jeune femme fêtait ses 29 ans dans un bar de Birmingham avec plusieurs amies, quand un groupe d’hommes a fait des remarques déplacées, estimant que sa copine asiatique Mandy Huang, 28 ans, était une « fille sale ».

Problème de multiculturalité

L’un d’entre eux s’est montré particulièrement insistant et avait manifestement un problème avec les origines des jeunes femmes. « C’était un homme asiatique qui avait du mal avec le fait que je sois indienne et que notre groupe soit multiculturel. On a essayé de l’ignorer, même lorsqu’il a essayé de cracher sur l’une d’entre nous », témoigne Meera Solanki.

« Plus tard dans la soirée, nous n’étions plus que trois et il s’est vraiment énervé. Il a crié ‘Prends ton p***** de coronavirus et retourne à la maison’. J’étais choquée et énervée donc j’ai commencé à lui répondre et à faire en sorte qu’il s’en aille », explique l’avocate. L’homme a continué de crier sur elle et ses amies, avant de mettre KO Meera Solanki, la laissant inconsciente sur le sol du bar. La jeune femme a été transférée à l’hôpital et n’a pas pu travailler pendant une semaine, sans subir de blessure trop sérieuse. La police recherche désormais cet homme pour cette agression.

Une montée du racisme anti-asiatique

Partout au Royaume-Uni et en Europe, il existe une montée du racisme anti-asiatique à cause de la propagation du coronavirus. Chez nous, la chaîne YouTube « Would You React » avait d’ailleurs mené une expérience pour voir comment réagissaient les Belges face à cette forme de racisme. Dans la ville de Birmingham, un homme a été frappé au visage car il portait un masque. Certaines personnes asiatiques toussant dans un bus en ont été éjectées.

Le porte-parole de la Société chinoise de Birmingham a déclaré en réaction à cette attaque: « Il y a toujours eu des abus. Le coronavirus a juste donné à certaines personnes de bonnes raisons pour être raciste. »