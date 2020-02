Un boucher réplique aux vegans en créant des « carottes » à la viande

Agacé par la tendance de la viande sans viande pour les végétariens et les végétaliens, un boucher a décidé de se venger en créant une « carotte » à base de viande. Une idée loin de faire l’unanimité !

Fin 2019, la justice américaine a décidé que les steaks et burgers végétariens pouvaient utiliser des références à la viande sur leurs étiquettes. Mais ce marché florissant des alternatives à la viande qui utilisent le terme viande ne plaît pas à tout le monde. C’est le cas de Tom Samways, un boucher gallois de 36 ans suivi par 3.000 personnes sur Twitter. Celui qui se surnomme Tom le boucher sur le réseau social a décidé d’exprimer son mécontentement à sa manière.

Une « carotte » à base de viande

« Les vegans qui appellent ‘viande’ leur nourriture à base de plantes me rendent malade. J’ai donc décidé de leur rendre la pareille », a tweeté le boucher en postant une photo de sa nouvelle création culinaire. Le Gallois a conçu une « carotte », entièrement à base de viande de porc, d’épices, d’herbes italiennes et de persils.

Un succès dans la boucherie …

Selon le journal Wales Online, cette carotte anti-vegans a rencontré un gros succès dans la boucherie puisque 300 auraient été vendues rien que pour la journée de samedi. « Au début, c’était juste une blague mais comme elles sont parties comme des petits pains, nous allons en faire d’autres », a raconté le boucher.

… une boucherie sur Internet

Mais sur Twitter, ça a été une autre histoire. Son message a été retweeté plus de 12.000 fois et liké à plus de 60.000 reprises. Tom le boucher a dû faire face à des attaques tellement virulentes que deux jours après la publication, son message sur la carotte à base de viande a été supprimé et son compte a été désactivé. Même chose sur Facebook où la page de la boucherie a été temporairement désactivée. Sur Google, la réputation de la boucherie est en baisse car des internautes vont laisser des évaluations négatives à l’établissement.

That’s interesting. Veganism must be really starting to be a threat then if butchers are getting snowflakey and upset about it. — David Homer (@DavidJamesHomer) February 22, 2020