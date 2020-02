Il vend sa maison pour moins de 50.000 € sur Immoweb à une condition

En Flandre, un habitant a décidé de vendre sa maison de 146 m² pour la modique somme de 49.500 €. L’affaire du siècle ? Peut-être pas !

Moins de deux ans après avoir emménagé à Saint-Trond, Koen a déjà décidé de se séparer de sa maison. Le logement dispose de deux chambres, d’une salle et bain et d’une une surface habitable de 146 m².

Mise en vente à 49.500 € sur Immoweb

La maison a été mise en vente sur Immoweb au prix de 49.500 €. Un prix étonnant qui mérite quelques explications ! En effet, Koen avait acheté un terrain à bâtir en sachant que le permis de construire prendrait beaucoup de temps. Il a alors décidé de bâtir une maison pour accueillir sa famille, confortable mais … temporaire. « Nous avons opté pour une maison qui pourrait être démontée par la suite afin de lui donner une seconde vie à un autre endroit », explique le propriétaire.

Une maison à emporter

Deux ans après la construction de ce bâtiment temporaire, tout est désormais en ordre pour débuter la construction de la « vraie » maison de Koen. Il se sépare donc du logement dans lequel sa famille a vécu jusqu’à présent. Le prix de 49.500 € est attractif car le propriétaire estime qu’elle lui a couté 140.000 €. Néanmoins, il s’agit bel et bien d’une maison à emporter et donc à démonter. « Comptez deux semaines de travail pour démonter la maison et quatre autres semaines pour la reconstruction. Et cela avec deux personnes », annonce Koen.

« Tout cela peut être soigneusement démonté »

Les murs du bâtiment sont constitués de panneaux isolants sur lesquels sont fixés des panneaux de grandes particules orientées (OSB). « Tout cela peut être soigneusement démonté. Même le laminé peut être récupéré. Seule une partie de la façade est perdue, car elle est enduite », conclut Koen qui précise que la cuisine équipée, la baignoire, la douche, un évier double vasque et les toilettes sont inclus dans la vente.