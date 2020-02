Peines de prison pour deux parents qui ont forcé leur enfant à s’agenouiller sur du sarrasin

Alina Yumasheva, 27 ans, et Sergey Kazakov, 35 ans, ont été condamnés à des peines de prison pour des châtiments inhumains sur leur garçon de 8 ans. Le beau-père de l’enfant l’a obligé à plusieurs reprises à s’agenouiller sur du sarrasin brûlant, une sanction qu’approuvait la maman. Après un mois passé à l’hôpital à Omsk, en Russie, Denis a été transféré vers un orphelinat.

Un petit garçon de 8 ans, connu sous le nom de Denis, a souffert de terribles blessures aux genoux suite à une terrible punition infligée par son beau-père Sergey Kazakov et validée par sa maman Alina Yumasheva. Plusieurs médias britanniques rapportent qu’à plusieurs reprises, par exemple s’il revenait en retard des cours ou s’il ne respectait pas les règles, il était contraint de s’agenouiller, parfois nu, sur du sarrasin. La sentence pouvait durer entre 30 minutes et neuf heures.

Des faits de maltraitance choquants

Le juge a également déclaré que le couple privait par moments l’enfant de nourriture, ou le frappait, s’il bougeait avant la fin du châtiment. Le petit garçon a fini par fuir la maison pour aller chez les voisins, afin qu’ils préviennent les autorités. L’un d’entre eux a d’ailleurs déclaré qu’il n’y avait plus de peau sur les genoux de l’enfant, mais seulement de « la viande fraîche ».

Une des infirmières a déclaré qu’elle avait rarement vu des blessures aussi catastrophiques. « Les plaies étaient infectées, le sarrasin s’était incrusté dans la peau de Denis », a expliqué Lyudmila Sharapova à un tribunal d’Omsk, en Russie. Lorsqu’elle soignait ses blessures, le petit garçon l’aurait implorée de le placer dans une « famille normale ».

Des peines de prison et des regrets

Yumasheva a été condamnée à un an et demi de prison, tandis que Kazakov, qui a mis en application cette forme de torture, a été emprisonné pour quatre ans et demi. Les châtiments seraient survenus durant 10 jours consécutifs en mai 2019, même si Kazakov a affirmé ne l’avoir puni de la sorte qu’une seule fois. Néanmoins, plusieurs vidéos trouvées sur le portable du suspect montrent clairement que la sentence a eu lieu à plusieurs reprises.

« Je suis pleinement conscient de ce que j’ai fait et je le regrette profondément. Je demande à la victime de me pardonner », a déclaré le beau-père. Le couple a été condamné à payer un peu plus de 5.000 € à la victime. La mère a déclaré au tribunal « qu’elle avait fait des erreurs au moment d’éduquer son fils ». Plusieurs familles se sont déjà manifestées pour recueillir Denis, désormais à l’orphelinat.